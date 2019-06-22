Ordu’dan Araklı’ya destek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in talimatıyla Trabzon’un Araklı ilçesinde 18 Haziran 2019 tarihinde etkili olan sağanak yağışlar sebebiyle meydana gelen sel felaketinde kayıp olan 3 vatandaşın aranması çalışmalarına destek vermek, afet sonrası sürdürülen çalışmalara destek vermek amacıyla itfaiye arama-kurtarma ekibi bölgeye gönderildi.

Aralarında iki adet dalgıcın bulunduğu 6 kişilik profesyonel arama kurtarma ekibi sabah saatlerinde bölgeye hareket etti. Hareket öncesi ekibi ziyaret eden ve son talimatları veren Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın, ekibin başarılı bir şekilde çalışma yapacağına inandığını belirtti. Aydın, “Trabzon Araklı’da 18 Haziran’da gerçekleşen sağanak yağışlarla sel felaketi vuku buldu. Üç tane vatandaşımıza hala ulaşılamadı. Büyükşehir Belediyesi olarak sayın başkanımızın talimatı üzerine bir arama kurtarma ekibini bölgeye gönderiyoruz. Ekibimizde iki tane profesyonel su altı dalgıcı bulunmakta. İki araç ve tüm ekipmanlarıyla kendilerini uğurlayacağız. İnşallah bölgeye ulaşarak acılı insanlarımızın bir nebze olsun acısını dindirmek, onların acılarına ortak olmak adına gerekli desteği vereceğiz. İnşallah Rabb’im kazasız belasız çalışmaları yaparak arkadaşlarımızın geri dönmesini nasip eyler” dedi.

6 kişilik profesyonel arama kurtarma ekibi bölgeye ulaşarak çalışmalarına ara vermeden başladı.