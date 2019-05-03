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Ordu’daki Yunus Emre Sempozyumu sona erdi

Ordu’da düzenlenen beşinci Yunus Emre sempozyumu, gerçekleşen törenle sona erdi.

03 Mayıs 2019 Cuma 16:08
Ordu’daki Yunus Emre Sempozyumu sona erdi

Ordu’da düzenlenen beşinci Yunus Emre sempozyumu, gerçekleşen törenle sona erdi.


Ordu Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında, ‘Yunus’un Dili’ temasıyla bu yıl beşincisi düzenlenen Yunus Emre Sempozyumu tamamlandı. Tören, Ünye ilçesinde bulunan Şeyh Yunus Emre Türbesi’nde gerçekleşti.


Törende konuşan Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, Yunus Emre’nin birçok toplumun Müslümanlaşmasına katkı sağladığını ifade etti. “İnşallah bizler Yunus Emre’nin dilinden konuşan, onun felsefesini yaşatarak onu anlayanlardan oluruz” diyen Kaymakam Güney, “Anadolu coğrafyasında bugün dahi İslamlaşma, Müslümanlaşma devam etmektedir. Yunus Emre insani değerleri, İslamiyet’in değerleriyle veciz edip, bu güzellikleri yaşatarak, bu toplumun İslamlaşmasına ve Müslümanlaşmasına büyük katkı sağlamıştır” ifadelerine yer verdi.


Yunus Emre’nin tüm insanlığı ortak sevgi paydasında birleştirmekte olduğuna dikkat çeken Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı da, “Yunus Emre’nin insan sevgisi ve hoşgörülülüğünü temel alan birleştirici, bütünleştirici şiirleri bugün hala sevgiyle yaşamasına vesile olmuştur. Halka açık, sade bir Türkçeyle ele aldığı şiirleriyle Yunus Emre, her zaman okunmuş ve anlaşılmıştır. Yunus Emre’nin mezarının nerede olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, ülkemizin muhtelif yerlerinde rivayet edilen türbelerinden biri de Ünye ilçemizde bulunmaktadır. Şehrimiz ile Yunus Emre arasında bu sayede manevi bir bağ oluşmasına vesile olmuştur" şeklinde konuştu.


Büyükşehir Belediyesi olarak bu tür manevi konulara destek vererek kültürel değerleri yaşatacaklarını ifade eden Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, manevi konulara destek vererek kültürel değerleri yaşatacaklarını belirterek,Yunus Emre makamının Ünye’de bulunmasının kendilerini mutlu ettiğini aktardı.


Ünye Şeyh Yunus Emre Derneği Başkanı Yaşar Argan, törende yaptığı konuşmada, mezarının tam olarak nerede olduğu belli olmayan Yunus Emre’nin asıl mezarının Türk milletinin gönlü olduğunu ifade ederek, Yunus Emre’yi sadece Ordu değil tüm Türkiye ve dünyanın anlamaya ve anlatmaya çalıştığına dikkat çekti.

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Haber Tarihi: 03 Mayıs 2019 Cuma 16:08
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