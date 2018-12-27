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Ordu'daki uyuşturucu operasyonu

Gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi

27 Aralık 2018 Perşembe 10:35
Ordu'daki uyuşturucu operasyonu

ORDU (AA) - Ordu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Fatsa, Ünye ve Çaybaşı ilçelerinde 2 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 15 şüphelinin, Ünye Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından Ünye Adliyesine sevk edildi.

Ünye Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde 25 Aralık'ta gerçekleşen operasyonda, bir miktar uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, şarjör ve 36 MKE marka fişek ele geçirilmişti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 10:35
  1. 15 şüpheli
  2. operasyon
  3. uyuşturucu
  4. Ünye

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