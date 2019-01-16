Ordu'daki şiddetli rüzgar

ORDU (AA) - Ordu'da etkili olan şiddetli rüzgar bazı kamu binaları ile evlerde hasara yol açtı. Rüzgar nedeniyle 3 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi, bir kişi ise üzerine çatı düşmesi sonucu yaralandı.

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, dün akşam başlayan rüzgarın hızının yer yer saatte 130 kilometreye ulaştığı belirtildi.

Fırtına nedeniyle hasarların oluştuğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan ilk tespitlere göre, 12 ilçemizde, 10 kamu binası ile 30 vatandaşımıza ait meskenlerin çatı ve pencerelerinde, 7 araçta hasar meydana gelmiştir. 3 vatandaşımız soba zehirlenmesi, 1 vatandaşımız ise üzerine çatı düşmesi sonucu hafif şekilde yaralanmış olup, genel durumları iyidir."

Açıklamada, bin 243 trafoda oluşan arıza nedeniyle 436 mahalleye enerji verilemediği belirtilerek, kentte hasar tespit çalışmalarına bugünden itibaren 5 teknik ekiple başlanılacağı aktarıldı.