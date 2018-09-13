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Ordu'daki seri katilin kan donduran mektubu

Gasp iddiasıyla tutuklanan ve 13 kişinin ölümüyle bağlantısı olduğu öne sürülen Mehmet Ali Çayıroğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

13 Eylül 2018 Perşembe 08:19
Ordu'daki seri katilin kan donduran mektubu

Akkuş Cumhuriyet Başsavcılığı ve jandarma özel ekibi, araştırmasını sürdürürken, önemli bir gelişme meydana geldi. Çayıroğlu'nun, 2014'te kaldığı cezaevinden bir işadamına mektup yazıp, maddi destek istediği ortaya çıktı.

Mercek altına alınan mektupta adı geçen kişiler araştırıldı. Mektupta isimleri yazılı 4 kişinin yanarak öldüğü tespit edildi. 4 kişinin şüpheli ölümü, mektubun ele geçirilmesiyle cinayet bağlantısını ortaya çıkarırken, soruşturma daha da derinleştirildi.

Haber Tarihi: 13 Eylül 2018 Perşembe 08:19
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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