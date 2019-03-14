Ordu’daki kazada suya gömülen araç çıkartıldı

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin de hayatını kaybettiği kaza sonucu otomobil, ırmaktan çıkartıldı.

Altınordu ilçesine bağlı Eyüplü Mahallesi’nde Serkan Süme (37) isimli şahsın idaresindeki 52 AAY 956 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, 100 metre aşağıdaki Melet Irmağı’na uçtu. İddiaya göre, olay yerinden geçen bir kamyon şoförü, otomobilin plakasını yol kenarında görünce ekiplere bilgi verdi. Olay yerine gelen ve çevrede inceleme başlatan ekipler, Serkan Süme’nin cesedini, kazanın meydana geldiği bölgeden yaklaşık 500 metre aşağısında kıyıya vurmuş şekilde buldu.

Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye, jandarma ve su altı arama ekipleri, araçta başka kişilerin de olabileceğine dair bölgede geniş çaplı çalışma başlattı. Bölgede yoğunlaşan ekipler, yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından otomobili ırmağın içerisinde buldu. Bunun üzerine vince bağlanan halatlar yardımıyla otomobil ırmaktan çıkartıldı. Kazada ölen sürücünün evli ve 2 çocuk babası olduğunu bilgisine ulaşılırken, tamamlanan arama çalışmalarında farklı bir cesetle karşılaşılmaması çevredekileri bir nebze de olsa rahatlattı.

Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.