Ordu’daki kazada ölü sayısı 4’e çıktı Ordu’nun Fatsa ilçesinde dün yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç kızın da hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4’e çıktı.

Ordu’nun Fatsa ilçesinde dün yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç kızın da hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4’e çıktı.

Dolunay Mahallesi Kutlukent Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki Simay Yanık, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yanık’ın hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4’e yükseldi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.