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Ordu’daki kazada ölü sayısı 4’e çıktı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde dün yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç kızın da hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4’e çıktı.

26 Temmuz 2019 Cuma 13:09
Ordu’daki kazada ölü sayısı 4’e çıktı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde dün yolcu otobüsü ile minibüsün çarpıştığı kazada ağır yaralanan genç kızın da hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4’e çıktı.


Dolunay Mahallesi Kutlukent Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 17 yaşındaki Simay Yanık, tedavi gördüğü Ordu Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yanık’ın hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 4’e yükseldi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:09
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