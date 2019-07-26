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Ordu'daki kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

Fatsa'daki trafik kazasında hayatını kaybeden anne ile kızı yan yana defnedildi

26 Temmuz 2019 Cuma 20:17
Ordu'daki kazada ölen 3 kişi toprağa verildi

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitiren 3 kişi son yolculuğa uğurlandı.

İlçede dün, yolcu otobüsünün minibüsle çarpışması sonucu hayatını kaybeden Sevda Ara ve kızı Elif Uyur ile Barış Altay için cenaze töreni düzenlendi.

Barış Altay'ın cenazesi, Ortabüyük Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Fatih Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında defnedildi.

Anne ile kızının cenazeleri ise Kayatepe Mahallesi'ndeki evlerine getirilerek helallik alındı ve dua edildi.

Sevda Ara ve kızı Elif Uyur için aynı mahalledeki camide ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Anne ve kızı, aynı mahalledeki aile kabristanlığında yan yana toprağa verildi.

Kazada ağır yaralanan, vefat eden Elif Uyur'un ikizi Yusuf Uyur'un ise Fatsa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisindeki tedavisi sürüyor.

Samsun'dan Giresun istikametine giden Adil Yenigün yönetimindeki 61 S 0909 plakalı Görele Seyahat firmasının yolcu otobüsü, dün Karadeniz Sahil Yolu Dolunay Mahallesi mevkisinde, kavşaktan dönmeye çalışan Sevda Ara idaresindeki 52 EJ 976 plakalı minibüsle çarpışmıştı.

Kazada, Sevda Ara, Elif Uyur ve Barış Altay hayatını kaybetmişti.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 20:17
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