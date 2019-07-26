Ordu'daki kazada bir kişi daha yaşamını yitirdi Fatsa ilçesindeki trafik kazasında ağır yaralanan 16 yaşındaki Şimal Yanık'ın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesiyle kazada ölü sayısı 4'e yükseldi

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesindeki trafik kazasında hayatını kaybeden kişi sayısı 4'e çıktı. İlçede dün yolcu otobüsünün minibüsle çarpışması sonucu ağır yaralanan Şimal Yanık (16), kaldırıldığı Ünye'deki özel hastaneden Ordu Devlet Hastanesine sevk edildi. Yanık, burada tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Samsun'dan Giresun istikametine giden Adil Yenigün yönetimindeki 61 S 0909 plakalı Görele Seyahat firmasının yolcu otobüsü, dün Karadeniz Sahil Yolu Dolunay Mahallesi mevkisinde, kavşaktan dönmeye çalışan Sevda Ara idaresindeki 52 EJ 976 plakalı minibüsle çarpışmıştı.

Kazada, Sevda Ara ve kızı Elif Uyur ile Barış Altay yaşamını yitirmişti. Ağır yaralanan Şimal Yanık ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı.

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