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Ordu’daki kazada Başkan Tavlı’nın babası ile 3 kişi yaralandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın babası Rıza Tavlı ve diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

14 Haziran 2019 Cuma 17:29
Ordu’daki kazada Başkan Tavlı’nın babası ile 3 kişi yaralandı

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın babası Rıza Tavlı ve diğer araçta bulunan 3 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Rıza Tavlı idaresindeki 52 EZ 567 plakalı otomobil Ordu- Samsun karayolu Acara mevkisinde kavşaktan sola dönmek isterken, Fatsa istikametinden gelmekten olan Feridun Bilgioğlu idaresindeki 35 ABN 220 plakalı otomobille çarpıştı.


Kazada Feridun Bilgioğlu idaresindeki araç kontrolden çıkarak önce refüjde bulunan trafoya çarptı, ardından sağ şeride geçti. Kaza sonrası Başkan Tavlı’nın babası Rıza Tavlı ile diğer araçta bulunan Hanife Bilgioğlu, Elif Bilgioğlu ve Kasım Berk Bilgioğlu yaralandı. Yaralılar Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.



"Ölümden döndük"


Kaza sonrası çarpmanın etkisiyle sağ şeride geçen araç sürücüsü Feridun Bilgioğlu olayın şokuyla o anları anlattı. Bilgioğlu, "Trabzon’dan İzmir’e yolculuk ediyorduk. Tam bu alana geldiğimde önümdeki araç birden sol şeritteki kavşağa dönmeye çalıştı. Ben de arkadan geliyordum. Her şey bir anda oldu. Çocuklarım ve eşim tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Eşimin ve çocuklarımın emniyet kemerleri takılıydı ve o anda karşı şeritten bir araç gelmiş olsaydı daha kötü sonuçlar olurdu" dedi.


Kazayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:29
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