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Ordu'daki dolu yağışı

Gürgentepe ilçesinde hasar tespiti yapılacak

12 Haziran 2019 Çarşamba 19:56
Ordu'daki dolu yağışı

ORDU (AA) - Ordu'nun Gürgentepe ilçesindeki dolu nedeniyle oluşan hasar ve zararın belirlenmesi için çalışma başlatıldığı bildirildi.

Valilik'ten yapılan yazılı açıklamada, saat 15.00 sıralarında Gürgentepe ilçesinde aşırı dolu yağışı meydana geldiği belirtildi.

Dolu sonucu 9 vatandaşın başından yaralandığı vurgulanan açıklamada, "Yaralanan vatandaşlarımızın genel durumları iyi olup, bir müddet İlçe Devlet Hastanesinde müşahede altında tutulduktan sonra taburcu olacaklardır." ifadesi kullanıldı.

Dolu nedeniyle çok sayıda aracın camının kırıldığı, kaportalarında ezilme ve çökmeler meydana geldiği aktarılan açıklamada, bölgede çok sayıda evin çatısının doludan zarar gördüğü, tarım arazilerinin de olumsuz yönde etkilendiği vurgulandı.

Ordu Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ordu Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü teknik elemanlarının yer aldığı Hasar Tespit Komisyonu'nun, ev ve araçlardaki hasarı tespit edecekleri belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tarım arazilerinde meydana gelen zararlar ise İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan Hasar Tespit Komisyonu tarafından belirlenecektir. Meydana gelen dolu afeti nedeniyle Gürgentepe Kaymakamlığımızda kriz merkezi oluşturuldu, gelişmeler yakinen takip edilmektedir."

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 19:56
  1. Dolunun yol açtığı hasar
  2. Gürgentepe ilçesi
  3. Ordu
  4. Ordu Valiliği

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