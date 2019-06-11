Ordu'da zincirleme trafik kazası: 4 yaralı Kaza sonrası bir süre trafiğe kapatılan Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu-Giresun istikameti yeniden açıldı

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, sürücüleri henüz belirlenemeyen 34 PB 998 plakalı otomobil, Karadeniz Sahil Yolu Taşbaşı Mahallesi mevkisinde, 52 FP 773 plakalı minibüse arkadan çarptı. Ardından aynı yönde seyreden üç araç sürücülerinin ani fren yapması sonucu birbirine çarptı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralan 4 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Kazanın ardından bir süre trafiğe kapanan Karadeniz Sahil Yolu'nun Ordu-Giresun istikameti, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

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