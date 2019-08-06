Ordu’da yollar elden geçiyor

Ordu Büyükşehir Belediyesi ilçe genelindeki yol çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

19 ilçede 1 hafta içinde sürdürülen çalışmalar kapsamında ekiplerini seferber eden Büyükşehir Belediyesi ilçelerde yol bakım ve onarım, reglaj, asfalt çalışması, hendek temizleme, beton yol ve stabilize yol çalışması gerçekleştirdi.

Kilometrelerce yol elden geçiyor

İlçelerdeki yolları sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için çalışmalara ağırlık veren Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri 29 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında ilçelerde toplam 108.5 km reglaj, 14.5 km yol onarım, 27 km stabilize yol, 17 km sathi kaplama, 15 km bakım onarım, 5 km sıcak asfalt, 61 km asfalt yamama, 36 km kanal temizliği ve 2 km’de beton yol çalışmasını tamamlayarak vatandaşların hizmetine sundu.

“Ekiplerimiz gece-gündüz sahada”

19 ilçede yapılan çalışmaların vatandaşın ulaşım konforunu yükseltmek olduğunu belirten, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, “Ekiplerimiz sahada ve milletimize hizmet vermek için gece-gündüz çalışıyor” dedi. Başkan Güler sözlerine şöyle devam etti. “Ulaşım Daire Başkanlığımıza bağlı ekiplerimiz 1 haftalık çalışma neticesinde milletimizin ulaşımda sorun olan yol ağlarına müdahale ederek çalışmaları tamamladılar. Yapılan çalışmalar sonucunda vatandaşlarımızın ulaşımında sorun yaşadığı noktalarda problemler çözüldü. Bundan sonraki hedefimiz milletimizin yol problemlerini en azamiye indirmek ve mahallelerimizi standardı yüksek yollara kavuşturmak olacaktır” dedi.

“Sıcak asfalt çalışmalarımız devam edecek”

Sıcak asfalt çalışmalarının 19 ilçede devam edeceğinin altını çizen Başkan Güler, “ Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak 19 ilçede başlattığımız sıcak asfalt çalışmalarımız aralıksız devam edecek. Bu kapsam da altyapısı tamamlanan her ulaşım ağımızda sıcak asfalta başlayacağız. Buradaki temel hedefimiz milletimizin ulaşımda konfora ulaşması olacaktır. Gerek ilçe belediyelerimiz gerekse Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak bu konuda üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getireceğiz” şeklinde konuştu.