Ordu'da yolcu minibüsü evin duvarına çarptı: 8 yaralı

ORDU (AA) - Ordu’nun Fatsa ilçesinde freni patlayan minibüsün duvara çarpması sonucu 8 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kenan Gül yönetimindeki 52 D 7166 plakalı minibüs, freninin patlaması nedeniyle Evkaf Mahallesi'nde bir evin duvarına çarparak durabildi.

Kazada sürücü Gül ile yolcular Berat Yaman, Emre Efe, Resul Karaman, Ümran Demir, Onur Özin, Zeliha Aksoy ile Hakan Tunahan Hoşgönül hafif yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

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