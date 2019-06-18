Ordu'da yıldırım isabet eden ev kullanılamaz hale geldi

Ordu'da yıldırım isabet eden ev kullanılamaz hale geldi18 Haziran 2019 Salı 13:48
ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde, yıldırım isabet eden ev kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Denizbükü Merkez Mahallesi Sızma mevkisinde etkili olan sağanak sırasında Neslihan Şen'e ait eve yıldırım isabet etti.
Olay sırasında dışarıda bulunan ev sahiplerinin ihbarı üzerine bölgeye, Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Ekipler çıkan yangını söndürdü.
Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda ev kullanılamaz hale geldi.
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