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Ordu komutanlıklarında yenilenmeye gidiliyor!

Bu yılki YAŞ’ta komuta kademesinde değişiklik beklenmezken, ordu komutanlıklarında ise yenilenmeye gidilecek. Kara’da 7 korgeneral, Deniz’de 1 koramiral terfi bekliyor. 15 Temmuz’dan sonraki ilk şurada general ve amiralliğe terfi edip 3 yılı geride bırakan 87 tuğgeneral ve tuğamiral de bu yıl terfi edecek.

26 Temmuz 2019 Cuma 07:31
Ordu komutanlıklarında yenilenmeye gidiliyor!

üksek Askeri Şura (YAŞ), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında 1 Ağustos’ta toplanacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ikinci YAŞ toplantısının bir günde tamamlanması ve alınan kararların Erdoğan’ın onayının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Karargâhta değişim yok

Bu yılki Şura’da komuta kademesinde değişim beklenmiyor. Hulusi Akar’ın Milli Savunma Bakanlığı’na atanmasıyla birlikte Genelkurmay Başkanlığı görevini devralan Orgeneral Yaşar Güler, yaş haddinin yanısıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmadığı için bir yıl daha görevine devam edecek. Yine Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevinin ilk yılını geride bırakan Orgeneral Ümit Dündar’ın da mevcut görevini sürdürmesi bekleniyor.

Korgeneral Ali Sivri

Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ile geçen yıl oramiralliğe terfi eden Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal’ın ise görevdeki ikinci yılları bu sene doluyor. Ancak Mavi Vatan’ın korunmasındaki başarılarından dolayı Özbal ile hava harekâtlarıyla teröre ağır darbe vurulmasında büyük pay sahibi olan Küçükakyüz’ün görev sürelerinin bir yıl daha uzatılacağı tahmin ediliyor.

Orduda yenilenme

Ordu komutanlıklarında ise yenilenme bekleniyor. Rütbede 4 yıllık bekleme sürelerini tamamlayan Ege Ordu Komutanı Abdullah Recep ile 3. Ordu Komutanı İsmail Serdar Savaş, temdit almazlarsa emekli olacak. Bu durumda boşalacak iki orgeneral kadrosu için 7 korgeneral terfi sırasında bulunuyor. Terfi sırasında ilk sırada Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile Genelkurmay İkinci Başkanı Korgeneral Metin Gürak var.

Korgeneral Osman Erbaş

Rütbelerinde 4 yılı geride bırakan Öngay ve Gürak, terfi almamaları ya da görev süreleri uzatılmadığı takdirde emekliye sevk edilecek.Rütbelerinde 3 yıllık görev süresini tamamlayan 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Genelkurmay Personel Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci ve 4. Kolordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri de Kara’da orgenerallik bekleyen isimler arasında. Yine halen korgeneral rütbesiyle yönetilen 2. Ordu Komutanlığı da orgeneral ataması bekliyor.

Mavi Vatan’ın koruyucuları

Oramiral Adnan Özbal ile bir yıl daha yönetilmesi beklenen Donanma’da halen boş olan ikinci oramiral kadrosu için, rütbesinde 3 yılı dolduran Koramiral Ercüment Tatlıoğlu terfi sırasında bulunuyor. Deniz’de koramiralliğe terfi bekleyen isimler ise Tümamiral Aydın Şirin, Tümamiral Hasan Nihat Doğan ve Tümamiral Cihat Yaycı. Rütbelerinde 4 yıllık görev süresini dolduran Tümamiraller Şirin ve Doğan, terfi ya da temdit görmedikleri taktirde emekli edilecek.

Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu

Hava’da son durum

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda ise boşalan kadro bulunmamasından dolayı orgeneral terfisi beklenmiyor. Terfi listesinde bulunan Korgeneral Nihat Kökmen, Korgeneral Ziya Kadıoğlu ile Korgeneral Yılmaz Özkaya, görev süreleri uzatılmadığı taktirde bu yıl rütbe bekleme sürelerini tamamlayarak emekliye sevkedilecek. Yine terfi sırasındaki Korgeneraller Muhittin Fatih Sert ile İsmail Güneykaya’nın ise 4 yıllık rütbe bekleme süresini doldurmalarına bir yıl daha var.

Korgeneral Metin Gürak

87 tuğgeneral terfi listesinde

Bu yılki YAŞ’ta en dikkat çeken detay ise 15 Temmuz’dan sonra toplanan ilk Şura’da tuğgeneral ve tuğamiralliğe terfi ettirilen çok sayıda ismin rütbesinde 3 yılı geride bırakarak terfi listesine girmiş olmaları. Terfi sırasındaki 99 tuğgeneral ve tuğamiralin 87’sini, 15 Temmuz 2016 sonrası general ve amiralliğe terfi eden isimler oluşturuyor. Dolayısıyla bu yıl da 3 yıllık general ve amiraller arasından çok sayıda terfi gerçekleştirilecek. 15 Temmuz sonrası darbeci generallerin boşalttığı kadrolar çok sayıda albayın tuğgeneralliğe terfisiyle doldurulmuştu. Kara’da terfi listesine giren 58 tuğgeneralin 51’i 15 Temmuz sonrası terfi eden isimler. Kara’da 4 yıllık rütbe bekleme süresini dolduran ve terfi ya da temdit almadıkları takdirde emekli edilecek tuğgeneral sayısı 7. Deniz Kuvvetleri’nde terfi listesindeki tuğamirallerden 12’si, Hava’da ise 27 tuğgeneralin 24’ü 15 Temmuz sonrası yükselmişti. (Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 07:31
  1. Ordu
  2. Aydın
  3. yaş toplantısı
  4. tsk
  5. general
  6. terfi

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