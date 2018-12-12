THY- Euroleague
0553 313 94 23

Ordu'da "yaş pasta"dan zehirlenme şüphesi

Altınordu ilçesinde doğum günü kutlamasının ardından rahatsızlanan 7 kişi hastaneye başvurdu

12 Aralık 2018 Çarşamba 15:00
Ordu'da "yaş pasta"dan zehirlenme şüphesi

ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde doğum günü kutlamasında yaş pastadan zehirlendiği şüphesiyle 7 kişi tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Muhammet Efe Dere'nin 13. yaş günü için bir araya gelen yakınları, 8 Aralık'ta bir pastaneden aldıkları yaş pastadan yedi.

Muhammet Efe Dere'nin yanı sıra babası Şükrü ile annesi Emine Dere ile yakınları 6 yaşındaki Berrenur, İrem, Kudret, İbrahim Tatlıcan, doğum gününden bir gün sonra halsizlik, karın ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu.

Efe ve babası Şükrü Dere taburcu edilirken diğer hastaların hastanede tedavileri sürüyor.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Şükrü Dere, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğlunun yeni yaşı dolayısıyla pasta kestiklerini ve ertesi gün rahatsızlandıklarını söyledi.

Pastayı yemeyen kişilerde herhangi bir olumsuzluk olmadığını belirten Dere, "Aile arasında doğum günü yaptık ama doğum günümüz zehir oldu. Hepimiz perişan olduk." dedi.

Tedavisi devam eden İrem Tatlıcan ise pasta yemeyen 3 kişinin hiçbir şikayetinin olmadığını ancak kendisiyle birlikte diğer kişilerin rahatsızlandığını kaydetti.


Haber Tarihi: 12 Aralık 2018 Çarşamba 15:00
  1. Altınordu
  2. Gıda zehirlenmesi
  3. Ordu
  4. yaş pasta

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    HDP belediye başkan adayları 2019 Urfa
    1. HDP belediye başkan adayları 2019 Urfa
    2. Türkiye'den Avusturya'nın Sembol..
    3. PKK'lı teröristlere ait mühimmat ele..
    4. İstanbul'da kar tedbirleri
    5. Tarihi eser ve gök taşı satmaya..
    6. Erzurum'da terör operasyonu
    7. Kışın sıcak suyu severiz ama, çok..
    8. Boluspor, Altınordu maçına odaklandı
    9. Lonca Girişimcilik Merkezi 11 startup..
    10. ENCoin, kart puanını uçak biletine..
    11. MKE Ankaragücü'nde Demir Grup..
    12. Kadın cezaevi inşaatından bakır çalan..
    13. Türk Kızılayı Derneği: "Kızılay, yerel..
    14. FETÖ sanığına hapis cezası
    15. Sivasspor'da MKE Ankaragücü maçı..
    16. Türk Kızılayı Derneği: "Milletimiz ve..
    17. Ruhsatsız maden ocağındaki göçükte iki..
    18. ByLock kullanıcısı sanık,..
    19. Uludağ'da kar kalınlığı 44 santime..
    20. HDP belediye başkan adayları 2019 Bitlis
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    O büyükşehir için bomba açıklama! 'AK Parti yüzde 99 MHP'ye bırakacak'
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Fatih Portakal'dan skandal çağrı!
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Harekete geçtiler! FETÖ'nün yeni 'Gezi' tezgahı
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Kılıçdaroğlu'na AK Partililerden tokat gibi cevap!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!
    Meteoroloji açıkladı: Donacağız!

    Günün Karikatürü

    12 Aralık 2018
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    Türkiye orada askeri üs kurabilir
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?
    CHP Esenyurt belediye başkan aday adayları açıklandı mı?