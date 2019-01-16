Ordu'da yarın okullar tatil mi? Ordu 17 Ocak Perşembe kar tatili son dakika

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Ordu da var. Ordu'da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine daha evvel okullar tatil edilmişti. Tekrar yoğun kar yağışının başlaması üzerine öğrenci ve veliler Ordu'da okullar yarın da tatil mi? Ordu'da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Ordu'da 17 Ocak Perşembe günü okullar tatil mi?

Ordu'da yarın okullar tatil mi?

Ordu Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, meteorolojik verilerin kentte yoğun karın devam edeceğini gösterdiği belirtildi.

Açıklamada, öğrenci ve vatandaşların mağdur olmaması için Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çatalpınar, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerinin tamamında 17 Ocak Perşembe eğitime ara verileceği aktarıldı.

Fatsa, Altınordu ve Perşembe ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okulların yarın tatil edileceği bildirildi.