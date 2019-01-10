Ordu’da yarın okullar tatil mi? Ordu 11 Ocak Cuma kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Ordu’da var. Ordu’da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Ordu’da okullar yarın da tatil mi? Ordu’da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Ordu’da 11 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?

10 Ocak 2019 Perşembe 19:50
Ordu’da yarın okullar tatil mi? Ordu 11 Ocak Cuma kar tatili

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Ordu’da var. Ordu’da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Ordu’da okullar yarın da tatil mi? Ordu’da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Ordu’da 11 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?

 

Ordu’da yarın (11 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi?

 

Ordu’da yoğun kar yağışı etkisi altına girerken, il genelinde okulların yarın tatil ilan edilip edilmeyeceği soruluyor. Ordu Valiliği'nden şu ana kadar resmi bir açıklama gelmezken bugün ara verilen eğitim-öğretime yarın da ara verilip verilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

 

Ordu Valiliği bugün (10 Ocak Perşembe günü) kar yağışı nedeniyle okullar tatil etmişti. Öğrenci ve veliler Ordu’da yarın (11 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi? sorusunun cevabını merak ediyor. Ordu Valiliği yarın okulların tatil olup olmayacağı konusunda resmi bir açıklama yapmadı.

 

 

 

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