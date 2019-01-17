Ordu'da yarın okullar tatil mi oldu? Ordu 18 Ocak Cuma kar tatili son dakika

Kar yağışı tüm yurtta hayat koşullarını etkilemeye devam ediyor. Günlerdir beyaza bürünen illerimizin arasında Ordu’da var. Ordu’da kar yağışı etkili olmaya devam etmesi üzerine bugün okullar tatil edildi. Öğrenci ve veliler Ordu’da okullar yarın da tatil mi? Ordu’da okullar yarın tatil olacak mı? sorularını sormaya başladı. Peki Ordu’da 18 Ocak Cuma günü okullar tatil mi?

Ordu’da yarın (18 Ocak Cuma günü) okullar tatil mi?

ORDU (AA) - Ordu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçede yarın okullar tatil edildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu ilçelerde eğitime ara verme kararı alındığı bildirildi.

Açıklamada, Kabadüz ve Mesudiye ilçelerindeki tüm okullarda, 18 Ocak 2019 Cuma günü okulların tatil edildiği duyuruldu.