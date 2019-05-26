Ordu’da yangın korkuttu

Ordu’nun Ünye ilçesinde üç katlı bir binada çıkan yangın korku ve paniğe neden oldu.

Yangın, ilçenin Kaledere Mahallesi Güdekoğlu Sokak’ta bulunan üç katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sadık Elik komşularına iftara gitmesinin hemen ardından evde yaktığı sobadan çıkan kıvılcımla yangın çıktı. Komşularının ev sahibi Sadık Elik’e haber vermesinin ardından olay yerine giderek fenalık geçirdi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.