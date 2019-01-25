Ordu'da uyuşturucu operasyonu Ünye ilçesindeki operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Aramalarda 160 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen O.Ö, A.G. ve Ö.K, tutuklandı. Şüpheliler S.K. ve A.S'nin işlemleri sürdürülüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.