Ordu'da uyuşturucu operasyonu
Ünye ilçesindeki operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı25 Ocak 2019 Cuma 20:24
ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Aramalarda 160 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen O.Ö, A.G. ve Ö.K, tutuklandı.
Şüpheliler S.K. ve A.S'nin işlemleri sürdürülüyor.
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