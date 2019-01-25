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Ordu'da uyuşturucu operasyonu

Ünye ilçesindeki operasyonda gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı

25 Ocak 2019 Cuma 20:24
Ordu'da uyuşturucu operasyonu

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Aramalarda 160 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen O.Ö, A.G. ve Ö.K, tutuklandı.

Şüpheliler S.K. ve A.S'nin işlemleri sürdürülüyor.

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Haber Tarihi: 25 Ocak 2019 Cuma 20:24
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