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Ordu’da turizm canlandı

Turizm ivmesini her geçen gün arttıran Ordu’yu 2019 yılının ilk 6 ayında ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 18 artış gösterdi.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:34
Ordu’da turizm canlandı

Turizm ivmesini her geçen gün arttıran Ordu’yu 2019 yılının ilk 6 ayında ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 18 artış gösterdi.


Ordu Valisi Seddar Yavuz, yerli ve yabancı turistler tarafından gösterilen ilginin her geçen yıl arttığını belirterek yaz döneminde Ordu’daki konaklama tesislerinde yüzde yüz doluluk oranına ulaşıldığını söyledi.


2019 yılının ilk 6 ayında Ordu’da gerçekleşen konaklama istatistikleri hakkında bilgi veren Vali Seddar Yavuz, “2018 yılının ilk 6 ayında Ordu’da konaklayan yerli turist sayısı 235 bin 463 iken, 2019 yılının ilk 6 ayında bu rakam yüzde 16’lık bir artışla 272 bin 431 oldu. Aynı şekilde, 19 bin 273 olan yabancı turist sayısı, yüzde 44’lük bir artışla 27 bin 880 oldu. Toplamda ise, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 18’lik bir artışla 2019 yılının ilk 6 ayında Ordu’da 300 bin 311 yerli ve yabancı turist konaklama yaptı” dedi.


Ordu’daki yerli ve yabancı turist artışının, esnafın yüzünü güldürdüğünü ifade eden Vali Yavuz, “Esnaflarımıza yapmış olduğumuz ziyaret ve sohbetlerimizde, Ordu’daki yerli ve yabancı ziyaretçi sayısının artmasının, işlerine olumlu yönde yansıdığını ifade etmektedirler. Daha önceleri sadece fındığa bağımlı olan Ordu ekonomisinin, Ordu’ya gelen yerli ve yabancı turistler sayesinde bu bağımlılıktan kurtulduğunu dile getirmektedirler. Bu da gösteriyor ki, Ordu’ya gelen yerli ve yabancı turistler, Ordu’nun ticari hayatına ve ekonomisine ciddi manada katkı sağlıyor” diye konuştu.


Yapılan yatırım ve hizmetlerle birlikte turizmde Ordu’nun geleceğinin parlak olduğunu kaydeden Vali Yavuz, “Doğal güzellikleri ile Karadeniz’in incisi olan Ordu, turizmde geleceği parlak bir şehirdir. Yapımı tamamlanan birçok hizmet ve yatırımla birlikte Ordu daha cazip bir il haline gelmiştir. Yapımı devam etmekte olan ulaşım yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte Ordu’nun turizm cazibe merkezlerine ulaşım çok daha kolay ve konforlu hale gelecektir. Böylelikle de Ordu’yu ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı çok yakın gelecekte milyonları aşacaktır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:34
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