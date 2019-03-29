Ordu'da TÜGVA temsilciliği açıldı

ORDU (AA) - Ordu Valisi Seddar Yavuz, "Her alanda Türkiye bugün dünyayla yarışır bir noktaya gelmiştir. Allah'a hamdolsun ki bu büyük bir gayret, emek ve çabanın sonucudur." dedi.

Yavuz, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Fatsa İlçe Temsilciliği'nin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde sessiz ve büyük bir devrim gerçekleştirdiğini söyledi.

Bu devrimin sanıldığı gibi sadece yollar, hastaneler olmadığını belirten Yavuz, "Her alanda Türkiye bugün dünyayla yarışır bir noktaya gelmiştir. Allah'a hamdolsun ki bu büyük bir gayret, emek ve çabanın sonucudur." diye konuştu.

Ordu'da özellikle toplumun dezavantajlı gruplarına yılda 300 milyon lira civarında ayni ve nakdi yardım yaptıklarını anlatan Yavuz, şöyle konuştu:

"Birçok alanda hizmetler yürütüyoruz. Gençlik merkezleri kuruyoruz. Gençlik merkezinde 7 gün 24 saat gençlerimize hizmet ediyoruz. Evet biz ediyoruz ama bu yeterli mi? Değil. Sivil toplum kuruluşlarının güçlenmesi ve insanlarımıza dokunması, gençlerimizi hayata hazırlaması ve medeniyet değerlerinde buluşturulması fevkalade önemli bir husus."

TÜGVA Genel Başkanı Enes Eminoğlu ise Türkiye'nin dört bir tarafında yaklaşık 420 ilçede çalışma yürüttüklerini söyledi.

Ülke genelinde yaklaşık 250 il ve ilçe binasıyla hizmet verdiklerini belirten Eminoğlu, "Bunların yanında kıraathanelerimiz, icathanelerimiz, 60'a yakın yurdumuzda 7 bin 500 öğrencimiz, burs verdiğimiz binlerce genç kardeşimiz... Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'TÜGVA kendisiyle yarışıyor' ifadesiyle bu çalışmaları hızlı bir şekilde emin adımlarla ilerletmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Enerjilerini bütün Türkiye'deki genç kardeşlerinden aldıklarını vurgulayan Eminoğlu, şöyle devam etti:

"Baktığınız zaman saygı değer Cumhurbaşkanımızın 9 Mart'ta Diyarbakır'da bizim 5'incisini gerçekleştirdiğimiz gençlik buluşmamızda, 'Ben 2023'ün, 2053'ün, 2071'in hedeflerini gençliğe koydum. Belki kendim o günleri göremeyeceğim ama bu hedefleri siz değerli genç kardeşlerime emanet ediyorum' ifadesini kullandı. Bizler de inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın bizleri işaret ettiği bu yeni Türkiye'nin inşası ve ihyası yolunda Fatsa'da olduğu gibi Türkiye'nin dört bir tarafındaki ehliyetli, liyakatli, vatansever kardeşlerimizin gayretleriyle inşallah bu çalışmaları en iyiye getirme noktasında elimizden gelen gayreti göstermek zorundayız."

Eminoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin dört bir tarafında 30 günlük süreçte canla başla mücadele verdiğini anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bizler de gençler olarak daha gayretli, daha azimli, böyle heyecanımızın, aşkımızın, motivasyonumuz diri olarak bu çalışmalara devam etmek zorundayız. Kaybedecek zamanımız yok. Bugün sadece bu çalışmalar Fatsa'yı ilgilendiren çalışma olarak da bakmamamız lazım. Fatsa'da yapacağımız bir çalışmayla Fatsa'daki gençlere ulaştığımız gibi Ordu'daki, İstanbul'daki, Türkiye'deki, tüm dünyadaki mazlum coğrafyalardaki gençliğe ulaşacağımızı unutmamalıyız. Burada bizim ulaştığımız bir genç, bizim dokunduğumuz bir genç, bizim kendisini bataklıktan kurtardığımız bir genç öncelikle Fatsa'nın, Çamaş'ın, diğer 19 ilçemizin, Ordu'nun, İstanbul'un, Türkiye'nin kurtuluşuna vesile olacak bir genç gözüyle, bu vizyonla bu çalışmalara yüklenmeliyiz."

Konuşmaların ardından TÜGVA Fatsa İlçe Temsilciliği'nin açılışı gerçekleştirildi.

Eminoğlu, ayrıca Çamaş İlçe Temsilciliğinin de açılış programına katıldı.