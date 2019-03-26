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Ordu’da trafik kazası: 5 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i hamile kadın olmak üzere 5 kişi yaralandı.

26 Mart 2019 Salı 20:05
Ordu’da trafik kazası: 5 yaralı

Ordu’nun Ünye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i hamile kadın olmak üzere 5 kişi yaralandı.


Kaza, Ünye’nin Gölevi Mahallesi Devlet Sahil Yolu’nda saat 18.20’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ünye’den Samsun istikametine gitmekte olan Emine Ö. idaresinde 52 AAF 243 plakalı otomobil ana yoldan tali yola dönmek için durdu. Aynı istikamete seyir halindeki Mustafa Kaya’nın kullandığı 52 FE 511 plakalı otomobil ve arkasındaki Yaşar T. idaresindeki 44 AAE 929 plakalı otomobil de yol üzerinde dururken, duran otomobillere arkadan gelen Ahmet G. yönetimindeki 52 LD 133 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu 4’ü araç şoförü olmak üzere 5 kişi yaralandı.



Araçlardan birinde alkol şişeleri


Kaza sonrası araç sürücüsü Ahmet G.’nin alkollü olduğu öğrenilirken, aracın ön kısmında bulunan alkol şişelerinin kazanın nasıl meydana geldiğini gözler önüne serdi.


Kaza sonrası Emine Ö.’nün hamile olduğu öğrenilirken, kazada araçların en önünde duran 52 AAF 243 plakalı otomobilin sürücüsü olduğu belirtildi. Kazada yaralanan 5 kişi ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 20:05
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