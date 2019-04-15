Ordu'da trafik kazaları: 9 yaralı Fatsa ilçesinde 2 ayrı noktada meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 ayrı noktada meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Osman Y. yönetimindeki 34 AFS 227 plakalı otomobil, İsmet S. yönetimindeki 52 KB 090 plakalı kamyonet ve Osman K. kontrolündeki 52 AAL 871 plakalı minibüs, Fatsa-Kumru kara yolu 5. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Elif Ecem K., Merve K., Yeter K., Şükriye K. ve Alper K. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Ayrıca, Mustafa A. yönetimindeki 52 EZ 974 plakalı kamyonet, Cumhuriyet Meydanı kavşağında yolun karşısına geçmeye çalışan Ercan K.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Ercan K. ağır yaralandı.

Yaralanan Ercan K., 112 Acil Sağlık Ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis, her iki kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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