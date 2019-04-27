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Ordu’da toplu taşımada yeni dönem

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ‘Toplu Ulaşımda Dönüşüm Projesi’ kapsamında bir uygulamayı daha hizmete sundu.

27 Nisan 2019 Cumartesi 13:57
Ordu’da toplu taşımada yeni dönem

Ordu Büyükşehir Belediyesi, ‘Toplu Ulaşımda Dönüşüm Projesi’ kapsamında bir uygulamayı daha hizmete sundu.


Altınordu ilçesinde özel halk otobüsünün tahmini geliş süresini gösteren LCD-LED ekranlar ile Ordumkart dolum otomatları yerleştirilen akıllı duraklarda bu kez ‘Neredeyim ?’ uygulaması hayata geçirildi.


Toplu taşımada yaptığı yenilikçi projelerle hayatı kolaylaştıran Büyükşehir Belediyesi, ulaşımda modern bir altyapı oluşturmayı amaçlıyor. Vatandaşlara kaliteli ulaşım hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdüren Ordu Büyükşehir Belediyesi, ‘Neredeyim?’ uygulamasını hayata geçirerek toplu taşımada yeni bir dönem başlattı. Kapalı duraklara ve tabela duraklarına yerleştirilen haritalar ve karekod uygulamaları sayesinde vatandaşlar gelecek araçların plakalarını, hangi hattın kaç dakika içerisinde durağa geleceğini, beklenen duraklardan hangi hatların hangi güzergâhlara gideceğini, beklenen duraklardaki güzergâhlar üzerinde hangi kamu kurum ve kuruluşlarının bulunduğunu öğrenebilecekler.



IOS ve android işletim sisteminde kullanılabilecek


Sistemin aktif hale gelmesi için IOS işletim sistemli telefonlarda kameraların karekodu okuması, Android işletim sistemli telefonlarda ise karekod programının indirilip okutulması gerekiyor.


Ordu Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği akıllı duraklar ile birlikte ilk etapta duraklara yerleştirdiği ekranlarla vatandaşlara kolaylık sağlayarak durağa yaklaşmakta olan dolmuşların hat numarası, plakası ve tahmini geliş süresi gibi bilgileri vermişti. Dolum otomatları sayesinde ise toplu taşımada kullanılan Ordumkartlara anında para yüklenebilmesine imkân sağlamıştı.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 13:57
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