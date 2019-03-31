Ordu'da toplam 19 ilçeden resmi olmayan sonuçlara göre, seçim sonucu belli olan 1'inde AK Parti kazandı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Ordu'da belli olan ilçelerde kazanan belediye başkanları ve partileri şöyle: Çatalpınar - Ahmet Türe - AK Parti

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