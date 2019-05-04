0553 313 94 23

Ordu'da tırın çarptığı kişi öldü

04 Mayıs 2019 Cumartesi 14:56
Ordu'da tırın çarptığı kişi öldü

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti.

A.T'nin kullandığı 45 KK 480 plakalı tır, Bolaman Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şükrü Ferman'a (91) çarptı.

Ağır yaralanan Ferman, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 14:56
  1. Ordu
  2. Şükrü Ferman öldü
  3. trafik kazası

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ersun Yanal aradığı golcüyü buldu
    1. Ersun Yanal aradığı golcüyü buldu
    2. Badavut'un "kesin korunacak hassas..
    3. Erzurum'da bir ahırın çatısı çöktü: 2..
    4. Artvin’de 2 gündür kayıp olarak aranan..
    5. Rektör’den Ertan Taşlı’ya ziyaret
    6. Ordu'da tırın çarptığı kişi öldü
    7. Ahlat’ta yağışlar hayatı olumsuz..
    8. Konya’da otomobil takla attı: 5 yaralı
    9. Van'da kaçak avlanan inci kefalleri..
    10. Kirlilik Arakanlı Müslüman..
    11. Ruhani, yaptırımlara karşı formülü buldu
    12. Bursa'da bıçaklı kavga güvenlik..
    13. Mansur Yavaş o birime İYİ Partili ismi..
    14. Tartışmanın sonunu av tüfeği getirdi!
    15. Ramazan’da İmamoğlu kutlaması: Teravih..
    16. Eyüp Sultana nasıl gidilir Anadolu..
    17. Bitlis'te şiddetli yağış
    18. Giresun’unKÖYDES ödeneği 51 milyon..
    19. İsrail’de sığınaklar açıldı
    20. Asılsız ihbar ekiplere kaza ve..
    21. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    22. TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin:
    23. TBB Başkanı Feyzioğlu: “YSK seçim..
    24. Rektör Çakar yeni dönem adayı olarak..
    25. Foça Alaca Camisi Açılış Töreni
    26. Osmangazi Üniversitesi Rektörü..
    27. Aksaray’da Ziraat Odası çiftçilere 500..
    28. Yayaya çarpmamak için refüje çıktı, o..
    29. Gaziantep'te cinayet
    30. Başkan Öz Atatürk büstünün açılışını..
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener o iki ismin istifasını istedi
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener o iki ismin istifasını istedi
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı

    Günün Karikatürü

    04 Mayıs 2019
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar