Ordu'da tırın çarptığı kişi öldü

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde tırın çarptığı kişi hayatını kaybetti. A.T'nin kullandığı 45 KK 480 plakalı tır, Bolaman Mahallesi mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Şükrü Ferman'a (91) çarptı. Ağır yaralanan Ferman, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesinde yaşamını yitirdi.

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