Ordu’da tarım aracı devrildi: 1 ölü Ordu’da tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Ordu’da tarım aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Korgan ilçesinin Çayırkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem Etlu yönetimindeki patpat diye adlandırılan tarım aracı direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, ağır yaralanan sürücü Adem Etlu Korgan Devlet Hastanesine kaldırarak ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesine sevk edildi. Adem Etlu burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.