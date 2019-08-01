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Ordu’da su için sondaj çalışmaları

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ile Devlet Su İşleri 7.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:57
Ordu’da su için sondaj çalışmaları

Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (OSKİ) ile Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü iş birliğinde Fatsa ve Ünye ilçelerinde başlatılan su sondaj çalışmaları tamamladı.


Sondaj çalışmaları kapsamında Fatsa ilçesinde 2 adet, Ünye ilçesinde 1 adet su sondaj kuyuları açılarak mahalle sakinlerinin hizmetine sunuldu.



Fatsa ilçesine 2 adet içme suyu sondajı yapıldı


Fatsa ilçe merkezinin su ihtiyacını karşılayan Bolaman Irmağı kenarındaki su kuyularının debilerinin düşmesi üzerine bir çalışma başlatan OSKİ Genel Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü ortak proje ile su debisi düşen kuyulara ek 2 adet kuyu açılması için çalışma başlatıldı. Hızlı bir şekilde yürütülen çalışmalar kısa sürede tamamlanarak derinliği 44’er metre olan 2 adet su sondaj kuyusu açıldı. Açılan içme suyu sondajlarında gerekli tahliller yapılarak bu suların ana hatta bağlantısı gerçekleştirildi.



Sel sularının kapattığı su kuyusu yeniden açıldı


Fatsa ilçesine benzer bir çalışmayı Ünye ilçesinde de başarılı bir şekilde tamamlayan OSKİ ekipleri 2018 yılında meydana gelen sel afeti sonucu kapanan Ünye Saraycık Mahallesi içme suyu kuyusunu yeniden aktif hale getirdi. 44 metre derinlikte aktif hale getirilen içme suyu gerekli analiz çalışmalarının ardından ana şebekeye bağlantısı gerçekleştirildi.


Gerçekleştirilen sondaj çalışmalarını yerinde takip eden OSKİ Genel Müdürü Murat Us, “DSİ Samsun 7. Bölge Müdürlüğümüz ile ortaklaşa yaptığımız çalışma sonucunda 3 su kuyumuzu aktif hale getirerek vatandaşımızın hizmetine sunduk” dedi.


Genel Müdür Murat Us, “OSKİ ve Devlet Su İşleri 7. Bölge Müdürlüğü iş birliği ile Fatsa ve Ünye ilçelerinde başlattığımız çalışma ile 3 adet içme suyu sondaj çalışmamızı tamamladık. Desteklerinden dolayı DSİ yetkililerine teşekkür ediyorum. Sondaj çalışması kapsamında Fatsa ilçemizde 2 adet ve Ünye ilçemizde 1 adet olmak üzere toplam 3 kuyumuzu aktif hale getirdik. OSKİ olarak bütün amacımız vatandaşlarımızın su sıkıntısı çekmemesidir” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:57
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