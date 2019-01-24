Ordu'da şofbenden sızan gazdan zehirlenen genç öldü

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde şofbenden sızan gazdan zehirlenen genç hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, ilçenin İpekyolu Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Meriç Alabaş'ı (19) babası Kemal Alabaş, banyoda hareketsiz halde buldu. Baba Alabaş'ın haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Meriç Alabaş'a müdahale etti. Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan Alabaş, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Meriç Alabaş’ın şofbenden sızan gazdan zehirlendiği tespit edildi.



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