Ordu'da silahlı kavga: 1 ölü

ORDU (AA) - Ordu'nun Perşembe ilçesinde barda çıkan kavgada işletme sahibi tüfekle vurularak öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, bar işletmecisi Mustafa Kaya ile müşteri Yıldıray Ç. arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

Kavganın ardından bir süre sonra Yıldıray Ç, av tüfeğiyle bara geri döndü.

Yıldıray Ç'nin tüfekle ateş etttiği işletme sahibi Kaya olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaya'nın cesedi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Yıldıray Ç, polis ekipleri tarafından saklandığı evde gözaltına alındı.