Ordu'da şiddetli fırtına

ORDU (AA) - Ordu'da etkili olan şiddetli fırtına bazı evlerin çatılarına ve tarım arazilerine zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, kentte sağanakla birlikte başlayan şiddetli fırtına Akkuş ve Çaybaşı ilçelerinde etkili oldu.

Fırtına nedeniyle bazı evlerin çatıları uçtu, ilçelerdeki birçok ağaç da devrildi.

Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçelerinde etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle yaklaşık 20 evin çatısının yerinden söküldüğünü söyledi.

İlçede hasar tespitinin devam ettiğini belirten Demirci, şiddetli fırtınanın elektrik tellerinin yanı sıra fındık bahçeleri ve fasulye tarlalarına da zarar verdiğini kaydetti.

Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz de ilçede hasar tespitinin devam ettiğini belirterek, çatısı zarar görev vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.







