Ordu'da seyir halindeki tır yandı

Ordu'da seyir halindeki tır yandı23 Temmuz 2019 Salı 17:46
ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, sebze meyve yüklü tır seyir halindeyken yandı.
Ünye-Fatsa kara yolunda ilerleyen Erol Aksu yönetimindeki 61 K 9407 plakalı tırın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.
Dumanları fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek motor kısmı alev alan araçtan dışarı çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.
Yangın nedeniyle tırda maddi hasar oluştu.
Soğutma çalışmaların ardından, yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu açıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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