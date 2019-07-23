0553 313 94 23

Ordu'da seyir halindeki tır yandı

23 Temmuz 2019 Salı 17:46
Ordu'da seyir halindeki tır yandı

ORDU (AA) - Ordu'nun Fatsa ilçesinde, sebze meyve yüklü tır seyir halindeyken yandı.

Ünye-Fatsa kara yolunda ilerleyen Erol Aksu yönetimindeki 61 K 9407 plakalı tırın motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanları fark eden sürücü, tırı emniyet şeridine çekerek motor kısmı alev alan araçtan dışarı çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın nedeniyle tırda maddi hasar oluştu.

Soğutma çalışmaların ardından, yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu açıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 17:46
  1. Ordu
  2. Tır yangını

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum Kongresinin 100. yılı büyük bir coşkuyla kutlandı
    1. Erzurum Kongresinin 100. yılı büyük..
    2. Yaşının yarısı kadar suçtan arandığı..
    3. 20 yaşındaki gencin motosiklet tutkusu..
    4. Menemenspor'da transfer
    5. Kıvanç hayata tutunamadı
    6. Doğu Timor, Avustralya'yla deniz..
    7. Vekillerden Başkan Karadağ’a hayırlı..
    8. Türkler Avrupa'da en çok Almanya'dan..
    9. Ordu'da seyir halindeki tır yandı
    10. Binali Yıldırım'dan 'Cumhurbaşkanı..
    11. Rus hokey kulübü Spartak Moskova'ya..
    12. Portekiz’de orman yangınları kontrol..
    13. Muğla'daki trafik kazası
    14. Eski emniyet müdürü serbest bırakıldı
    15. Kocaeli'de evlerden hırsızlık
    16. Kars’ın şehir içi yol ve..
    17. Jandarma Sarıgöl’de uyuşturucuya geçit..
    18. Akıncı Üssü davası
    19. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Yücelik;..
    20. Edirne'de trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Ekrem İmamoğlu'nun yerine geçecek isim belli oldu
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi