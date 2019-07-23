0553 313 94 23

Ordu’da sebze-meyve yüklü tır alev alev yandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde içinde sebze-meyve bulunan bir tır alev alev yandı.

23 Temmuz 2019 Salı 14:08
Ordu’da sebze-meyve yüklü tır alev alev yandı

Ordu’nun Fatsa ilçesinde içinde sebze-meyve bulunan bir tır alev alev yandı.


Edinilen bilgiye göre, Erol Aksu idaresindeki 61 K 9407 plakalı tırın, Samsun-Ordu karayolunda seyir halindeyken motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Bir süre sonra aracın alevli bir şekilde yanmaya başladığını gören sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek kendisini dışarı attı. Alevlere müdahale etmeye çalışan sürücü, alevlerin tüm tırı kapladığını görünce itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yanan araca müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü. Tırın büyük hasar gördüğü yangında ekipler bir süre soğutma çalışması yaptı.


Söndürülen tır soğutma çalışmaların ardından yoldan çekilirken yangın nedeniyle bir süre aksayan trafik normale döndü. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 14:08
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrasından Flash Mob
    1. Konyaaltı Belediyesi Oda..
    2. Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı..
    3. Bakan Pekcan Yüksekova’da
    4. İngiltere'nin yeni başkanı belli oldu
    5. Ayancık festivale hazır
    6. ECB'nin "Banka Kredi Anketi" Raporu
    7. Amasya’da soğan hasadı başladı
    8. Öz İplik-İş Sendikası basınla buluştu
    9. Kenan Keskin: Batı Nil Virüsü griple..
    10. İngiltere Başbakanı Theresa May’in..
    11. Macaristan’ın Ankara Büyükelçisi, ERÜ..
    12. BM'den İdlib'deki saldırılara tepki
    13. “Yüzde 100” Erzurum Sergisi
    14. Manavgat’ta kaymakamlık konutu önünde..
    15. Düzensiz göçmenlerin "umuda..
    16. Almanya’dan gelen Robothespian..
    17. Japonya'dan Güney Kore ve Rusya'ya..
    18. (Özel) Bursa’da faciadan dönüldü
    19. Kibar: "Yatırımcılar baş tacımız"
    20. Ordu’da sebze-meyve yüklü tır alev..
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Karanlık Odatv'den ayrılan Nihat Genç'ten yeni açıklama!
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, duyarlı Müslümanların sesi oldu! İlahiyat fakültelerindeki dinsizlik deşifre edildi
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35 teklifine cevap
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Emekli orgeneralden önemli uyarı! ‘Bunu söylerken üzgünüm, sırada Türkiye var’
    Sivas’ı kim yönetiyor?
    Sivas’ı kim yönetiyor?

    Günün Karikatürü

    22 Temmuz 2019
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Saldırılar sonrası Rusya'dan açıklama
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi
    Tüm dünyaya duyuruldu! ABD askeri bölgeden çekildi