Ordu’da sahte dolar operasyonu

Ordu’da Jandarma tarafından yapılan operasyonda çok miktarda sahte dolar ele geçirildi.

Ordu Jandarma Komutanlığı’nca yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Aybastı ve Fatsa ilçelerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Fatsa ve Aybastı ilçelerinde 5 şüpheli şahsın araçlarında, üzerilerinde, evlerinde ve müştemilatlarında arama yapıldı. Yapılan aramalar neticesinde 15 gram kubar esrar, bir miktar uyuşturucu hap ve 25 adet sahte 100 dolar ile 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Olay ile ilgili 5 şüpheli şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.

Yetkililer, uyuşturucu ve kaçakçılık suçları ile mücadele faaliyetlerine aralıksız devam edildiğini, vatandaşların sahte paralara karşı dikkatli olmalarının önem arz ettiğini belirtti.