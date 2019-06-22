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Ordu’da sağanak

Ordu ve çevre illerde önceki akşamdan itibaren etkili olan yağışlar bölgede sel ve heyelan yaşanmasına sebep oldu.

22 Haziran 2019 Cumartesi 17:36
Ordu’da sağanak

Ordu ve çevre illerde önceki akşamdan itibaren etkili olan yağışlar bölgede sel ve heyelan yaşanmasına sebep oldu. Yaşanan felaketten en az zararın yaşanması için Ordu Büyükşehir Belediyesi zamanında müdahale ederek can ve mal kaybının yaşanmaması için bütün imkanlarını seferber etti.


Son 4 gündür devam eden kuvvetli sağanak yağışlar Ünye-Çaybaşı-İkizce havzasında etkili oldu. Yağışlar sonucu ortaya çıkan su taşkınları ve heyelanlar, konut ve iş yerlerinde su baskınlarına, altyapı ve yollarda hasarlara yol açtı.


Yağışların en çok hasara yol açtığı İkizce ilçesinde metrekareye 190 kg, Çaybaşı ilçesinde 71 kg yağış düştü. Yağışlarda yerleşim ünitelerine ulaşımı sağlayan yollarda heyelan sebebiyle göçmeler yaşandı. Ayrıca bazı yerleşim birimlerinde elektrik kesintileri oluştu. YEDAŞ ekipleri elektrik kesintilerinin yaşandığı bölgede trafo onarımlarını sürdürürken, Ordu Büyükşehir Belediyesi, tüm ekipmanlarıyla hasar görülen alanlarda yoğun bir çalışma sergiledi.



Heyelan temizliği bütün gün sürdü


Özellikle İkizce’nin Dumantepe-Kiraztepe-Esentepe-Düzmeşe Mahalle yolu hattı, Kurtköy-Kutluca-Şenbolluk-Kervansaray Mahalle yolu güzergahı, Yeşilköy-Kervansaray-Ambartepe-Şenbolluk yol güzergahı, Kaynartaş-Yoğunoluk Mahalle yolu güzergahı, Evci-Derebaşı-Düzmeşe Mahallesine ulaşımı sağlayan yol ve Yunuskırığı Mahalle yolunda heyelan oluştu. Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri yoğun bir tempo ile bu yollarda heyelan temizliği gerçekleştirdi. Kuvvetli yağışlarda İkizce’nin Dumantepe Mahallesinde sel sularına maruz kalan bir ev kullanılmaz hale geldi. Ünye ilçesinde Hanyanı, Yavi, Çatak, Erenyurt, Yenikent ve Üçpınar Mahallelerinda meydana gelen heyelanlar sebebiyle yol açma çalışmaları gün boyu sürdü. Sel, su taşkını ve heyelan sebebiyle bazı içme suyu şebeke hatlarında meydana gelen arızaların giderilmesi için OSKİ ekipleri yoğun bir çalışma sergiledi.



Büyükşehir bölgede konuşlandı


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, İkizce ve Çaybaşı’nda su taşkını ve heyelan haberi gelir gelmez Genel Sekreter Coşkun Alp, Genel Sekreter Yardımcısı Selahattin Aydın ve diğer tüm birimleri talimatlandırarak bölgeye gönderdi. Tüm birim ve ekipmanları ile bölgeye konuşlanan Ordu Büyükşehir Belediyesi, doğal afetin en az zararla atlatılması için yoğun bir çalışma sergiliyor.


Bölgeye çalışmaları denetleyen Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp, aşırı yağışlar sonrası meydana gelen su taşkını ve heyelan bilgisini alır almaz bölgeye hareket ettiklerini söyledi. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler’in bölgede yürütülen çalışmaları anbean takip ettiğini belirten Alp, “Afet bölgesi normalin üzerinde metrekareye 190 kg yağış aldı. Aşırı yağışlar sonucu bölgede mahallelerin bağlantı yollarında heyelanlar ve su taşkınları meydana geldi. Şu an tüm ekiplerimizle bölgeye konuşlanmış durumdayız. Hasar gören yolların heyelan temizliği sürüyor. Kapalı yolları en kısa sürede ulaşıma açacağız. En büyük tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Vatandaşlarımızdan tek temennimiz dere yataklarına ev yapmamasıdır” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Haziran 2019 Cumartesi 17:36
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