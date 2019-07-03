0553 313 94 23

Ordu’da sabah sporu başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi sağlıklı ve zinde yaşam için spor kültürünü geliştirmek adına ücretsiz sabah sporu etkinliklerine başladı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:18
Ordu’da sabah sporu başladı

Ordu Büyükşehir Belediyesi sağlıklı ve zinde yaşam için spor kültürünü geliştirmek adına ücretsiz sabah sporu etkinliklerine başladı.


Büyükşehir Belediyesi, Ordulu vatandaşların spor yaparak sağlıklı bir hayat sürmesi için profesyonel eğitmenler eşliğinde spor etkinliği düzenliyor. Uzman eğitmenler tarafından Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı’nda düzenlenen sabah sporu etkinliği ile vatandaşlar güne sporla başlıyor. Profesyonel eğitmenler tarafından dönüşümlü olarak gerçekleştirilen sabah sporuna genci yaşlısı ile birçok vatandaş katılıyor. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalarda kültür-fizik hareketleri, strecing, düzenli nefes alıp verme egzersizleri, pilates, jimnastik ve aerobik gibi farklı hareketler yapılıyor. Isınma egzersizleri ile başlayan sabah sporunda katılımcılar eğitmenlerin gösterdiği hareketleri tekrar ediyor. Haftanın 6 günü eşsiz Karadeniz sahilinde ücretsiz olarak verilen eğitimler saat 06.00 ile 07.00 arasında yapılıyor.


Sabah sporunun Ordululara sağlıklı yaşamın kapılarını araladığını belirten Başkan Dr. Hilmi Güler, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızı sağlıklı yaşama davet ediyoruz. Profesyonel ekiplerimiz ile sabahın erken saatlerinde başlayan ve tamamen ücretsiz olan spor aktivitelerinde eşsiz Karadeniz sahilinde bol oksijen ve huzurlu bir ortamda güne zinde başlamalarını hedefliyoruz. 7’den 70’e sağlıklı, zinde ve dinamik bir toplum oluşturulmak için başlattığımız bu etkinliğimize tüm hemşerilerimiz davetlidir” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 14:18
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çan Belediye Başkanı Öz’den pehlivanlara baklavalı ziyaret
    1. Çan Belediye Başkanı Öz’den..
    2. Adıyaman Belediyesi engelleri ortadan..
    3. Adliyeye uyuşturucu sokmak isteyen..
    4. İsrail'de erken seçimlerin iptaline..
    5. Lavrov’dan çarpıcı açıklamalar!..
    6. G-20'Yİ hazmedemiyorlar! FETÖ’nün bir..
    7. Turizmciler ulaşımı konuştu
    8. Büyükşehir, sokak hayvanlarını..
    9. TBMM Hayvan Haklarının Araştırılması..
    10. Mudanya’nın kırkyamaları görücüye çıktı
    11. Dortmund'dan Beşiktaş'a Kagawa müjdesi!
    12. Narkotik polisleri vatandaşlara..
    13. Yunusemre yaz aylarında sokak..
    14. VEDAŞ’tan doğal hayata katkı çalışması
    15. İBB’de 3 yeni atama!
    16. Bitlis’teki parklarda temizlik..
    17. Atık pil kampanyasında Dursunbey farkı
    18. Bakan Kasapoğlu, halı saha sözünü tuttu
    19. Beyninin bir kısmı dışarıda olan..
    20. Denizde boğulan polis memuru toprağa..
    21. Gaziantep’e özel uçtan uca dijital iş..
    22. Barcelona, Cory Higgins’i transfer etti
    23. Bitlis Belediye personeline ’Stratejik..
    24. Kiçir Göleti, amatör balıkçıların yeni..
    25. LGS’deki başarı sevindirdi
    26. Hafter güçlerinin göçmen merkezine..
    27. "En faydalı isimler üzerinde..
    28. Salihli Belediye meclisi içkili yerler..
    29. Gençlik ve Spor Bakanlığı Müfettişleri..
    30. İleri teknoloji kampüsü için..
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Başörtüsüne saldıran Barış Yarkadaş'a CHP'li vekilden cevap!
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    Fatih Erbakan: İstanbul’u CHP’den alacağız
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    AK Parti taşları kaldırdı nankör zihniyet taş koydu
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Erdoğan’ı AK Parti’den ayırmak istediklerini iddia eden ünlü gazeteci: Babacan Erdoğan’a bunu söyledi!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!
    Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan ile ilgili dikkat çeken çıkış!

    Günün Karikatürü

    3 Temmuz 2019
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki: Derhal özür dilemeli
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz
    Saadet cephesinden CHP'ye eleştiri: Resmen uçuruma gidiyoruz