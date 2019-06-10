Ordu’da Ramazan denetimleri

Ordu’nun Altınordu ve Fatsa ilçelerinde Ramazan ayı öncesi başlatılan ve Ramazan ayı suresince devam eden denetimlerde 20 aranan şahıs yakalanırken, kumar oynayan, kumar oynamaya yer sağlayan, kapalı mekânda sigara içen, dilencilik yapan ve yol kenarında fuhuş amaçlı bekleyen toplam 185 kişiye para cezaları kesildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri ve Altınordu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulama ve kontrollerde 4 iş yerine kumar oynanması için yer ve imkân sağlamaktan adli işlem yapıldı.

14 şahsa kumar oynamaktan toplamda 4 bin 480 TL idari para cezası uygulanırken 2 iş yerine saat 22.00’ den sonra alkol satışı yapmaktan tutanaklar tanzim edildi.

3 iş yerine kapalı alanda sigara içirtmekten, 5 sahsa kapalı alanda sigara içmekten gerekli işlemler yapılırken 4 iş yerine de mevzuata aykırı iş yeri çalıştırmaktan gerekli tutanaklar tanzim edildi.

Aynı denetimlerde yapılan GBT sorgulamaları sonucunda farklı konulardan aranması olan toplamda 20 şahıs yakalandı. Aynı uygulamada 62 şahsa yol kenarında fuhuş amaçlı hareketlerinden dolayı 19 bin 840 TL idari para cezası uygulandı.

7 şahsa dilencilikten gerekli işlemleri yapılırken gürültü, sarhoşluk, rahatsızlık verme gibi kabahatleri işleyen toplamda 151 şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında 23 bin 103 TL idari para cezası yazıldı.

Ayrıca, Fatsa ilçesinde 1 iş yerine kumar oynanması için yer ve imkân sağlamaktan adli işlem yapılırken 4 şahsa kumar oynamaktan gerekli idari para cezaları yazıldı.