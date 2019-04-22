Ordu'da otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İkram Kaya yönetimindeki 52 AAB 411 plakalı otomobil, Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada, otomobilde bulunan Kafiye Kaya ile Fatma Dinç, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Kaya ile Raif ve Yıldız Dinç yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan araçtakilerin, bir hastanede tedavi gören yakınlarını ziyaret ettikleri, kazanın eve dönüş sırasında meydana geldiği öğrenildi.



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