0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Ordu'da otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

22 Nisan 2019 Pazartesi 18:13
Ordu'da otomobil takla attı: 2 ölü, 3 yaralı

ORDU (AA) - Ordu'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, İkram Kaya yönetimindeki 52 AAB 411 plakalı otomobil, Altınordu ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada, otomobilde bulunan Kafiye Kaya ile Fatma Dinç, olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Kaya ile Raif ve Yıldız Dinç yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan araçtakilerin, bir hastanede tedavi gören yakınlarını ziyaret ettikleri, kazanın eve dönüş sırasında meydana geldiği öğrenildi.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Nisan 2019 Pazartesi 18:13
  1. 2 ölü
  2. 3 Yaralı
  3. kaza
  4. Ordu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaymakam Alibeyoğlu koltuğunu ilkokulu 3. sınıf öğrencisi Karaaslan’a devretti
    1. Kaymakam Alibeyoğlu koltuğunu ilkokulu..
    2. Borsa günü düşüşle tamamladı
    3. Bakan Akar, Libya Büyükelçisi..
    4. ABD'nin İran kararı, Siyonist İsrail'i..
    5. Dünya çocukları festivalde buluştu
    6. Bakan Çavuşoğlu: "Tek taraflı..
    7. AK Parti’den Başkan Musa Yılmaz’a..
    8. Yaşlı kadının emekli maaşını çalan..
    9. Kılıçdaroğlu’na saldırı olayında 3..
    10. Isparta’da 23 Nisan mesajları
    11. İl Emniyet Müdürü Ulucan’a,..
    12. Kontrolden çıkan cip istinat duvarına..
    13. Yıkılma tehlikesi bulunan apartman..
    14. Kağıthane'de çöken bina
    15. Ordu'da otomobil takla attı: 2 ölü, 3..
    16. Tarihi operasyonda 10 kişi için..
    17. Kılıçdaroğlu'ndan 23 Nisan mesajı
    18. Türkiye'nin yetenekli çocukları, T3..
    19. Başkan Musa Yılmaz: "Birlik ve..
    20. Lazio, Ömer İmamoğlu'nun peşinde
    21. Canpolat: “Kılıçdaroğlu’na yönelik..
    22. "Söz konusu Genel Başkan'ın can..
    23. Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı..
    24. "Giresun Tarihi ve Fındığın Önemi..
    25. ABD'de kızamık vakaları 25 yılın en..
    26. Gürcistan ve Romanyalı öğrencilerden..
    27. Çocuk başkan, makama oturdu vekili..
    28. "Tek taraflı yaptırımları ve..
    29. Kahvehane cinayetinde 4’ncü tutuklama
    30. "Önümüzdeki maçlara odaklanmamız lazım"
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Abdullah Gül'den 'Kılıçdaroğlu'na saldırı' açıklaması: Umarım artık fark edilir
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    Mansur Yavaş bakın kimi başdanışman yaptı!
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
    İçişleri Bakanlığından Kemal Kılıçdaroğlu açıklaması!
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kemal Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün ilk ifadesi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi
    Kaos tetikçisi TKP Kılıçdaroğlu'na saldırıyı ganimet bildi

    Günün Karikatürü

    21 Nisan 2019
    Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Bir milim geri adım atmayacağım!
    Kılıçdaroğlu'ndan saldırı sonrası ilk açıklama: Bir milim geri adım atmayacağım!
    Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası Bahçeli'den açıklama!
    Kılıçdaroğlu'na saldırı sonrası Bahçeli'den açıklama!