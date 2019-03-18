Ordu’da otomobil takla attı: 1 yaralı
Ordu’nun Kumru ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.18 Mart 2019 Pazartesi 16:25
Ordu’nun Kumru ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu sürücü hafif şekilde yaralandı.
Kaza, ilçeye bağlı Yemişken Mahallesi’nde meydan geldi. Henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen otomobil kontrolden çıkarak takla attı. Bir müddet sürüklenen otomobil yol kenarında durabilirken, sürücü ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza sonrası araçta maddi hasar oluştu.
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