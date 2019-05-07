Ordu'da otomobil menfeze düştü: 2 yaralı Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu çıkartılarak hastaneye kaldırıldı

ORDU (AA) - Ordu'nun Perşembe ilçesinde otomobilin menfeze düşmesi sonucu iki kişi ağır yaralandı. İlçenin Kırlı Mahallesi mevkisinde, Muhammet Aksoy yönetiminde 52 AU 961 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yön tabelasına çarptı. Ardından bariyerlere çarpan otomobil, yaklaşık 200 metre sürüklendikten sonra menfeze düştü. Kazada yaralanan sürücü Aksoy ile Hasan Öztürk araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu araçtan çıkartılan yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki özel hastanelere kaldırıldı.

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