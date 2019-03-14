Ordu’da otomobil ırmağa uçtu: 1 ölü, 1 kayıp
Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir otomobil Melet Irmağı’na uçtu.14 Mart 2019 Perşembe 11:27
Ordu’nun Altınordu ilçesinde bir otomobil Melet Irmağı’na uçtu. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ırmakta kayboldu.
Sabah saatlerinde meydana gelen kazada, 52 AAY 90 plakalı otomobil, 100 metrelik şarampole devrilerek Melet Irmağı’na uçtu. Olayda Serkan Süme adlı genç araç içinde can verirken, bir kişi ırmağa düştü. Irmağa düşerek kaybolan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.
YORUM YAZ