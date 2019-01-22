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Ordu'da otomobil ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 ölü

22 Ocak 2019 Salı 00:10
Ordu'da otomobil ile akaryakıt tankeri çarpıştı: 1 ölü

ORDU (AA) - Ordu'nun Perşembe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Mustafa Ambar yönetimindeki 52 LP 029 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KDN 98 plakalı akaryakıt yüklü tanker Çeşmeönü Mahallesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Ambar olay yerinde hayatını kaybetti.

Sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerince çıkarılan Ambar'ın cesedi Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan kaza nedeniyle Perşembe-Bolaman yolu yaklaşık bir saat trafiğe kapandı.


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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 00:10
  1. Ordu
  2. trafik kazası

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