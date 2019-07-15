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Ordu’da “Milli Birlik Günü” yürüyüşü

Ordu’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 3.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:34
Ordu’da “Milli Birlik Günü” yürüyüşü

Ordu’da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün 3. yılında anma etkinlikleri düzenlendi.


Program kapsamında ilk olarak Altınordu Belediyesi önünde toplanan protokol üyeleri ve vatandaşlar, kalabalık bir grup eşliğinde, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na yürüdü. Meydanda ilk olarak Ordu Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı gösteri yaptı. Ardından, şehitler için Kur’an-ı Kerim okunarak dualar da edildi. Binlerce vatandaşın katıldığı meydanda vatandaşlar, hep bir ağızdan edilen dualara ‘amin’ dedi.


Programda konuşan Ordu Valisi Seddar Yavuz, 15 Temmuz tarihinde Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından Türkiye’nin işgal edilmeye çalışıldığını hatırlattı. Geride kalan 3 yıla bakıldığında, bunun net bir şekilde işgal hareketi olduğunu teyit ettiklerini ifade eden Vali Yavuz, “Bu sadece FETÖ tarafından yapılmış bir darbe girişimi olmayıp, aynı zamanda bu ülkenin işgal edilme girişimidir. Nitekim doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki askeri birlikleri tamamen bu FETÖ’cü alçak üniformalı, o üniformayı kirleten hainler, birlikleri çekmiştir. Bunun ne anlama geldiğini bir düşünün. Dolayısı ile bir sümüklü papazın, veya birilerine göre sümüklü vaizin organize edebileceği bir harekat olmadığını artık hepimiz anlamalıyız” ifadelerine yer verdi.



“15 Temmuz ruhu, bunların kökü kazınana kadar devam edecektir”


Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler de masum vatandaşlara ateş eden üniformalı teröristlerin cezasının sadece bu dünyada değil, ahirette de görüleceğini ifade etti. “Bu masum halk, bu sivil halk, bu asil halk onları yetiştirmiş ve beslemiştir ama bu ihaneti maalesef onlar halkımıza ihanetin en büyüğünü gerçekleştirmişlerdir” diyen Başkan Güler, “Bunu hiçbir zaman affetmeyeceğiz. Bu 15 Temmuzların bunların kökü kazınana kadar devam edecektir. Bunun için karalıyız. Bunlar burada en büyük kötülüğü de dinimize vermiştir. Hizmet kelimesi en ağır darbeyi almıştır. Herkes birbirinden şüphe eder olmuştur. Burada en büyük zararı inancımıza vermişlerdir, vermeye de devam ediyorlardır. Bunlar kendi ordusuna kumpas düzenledikleri gibi, aynı şekilde iktidarımız ve hükumetimiz için bunları yapmaktadırlar. Biz ahlak sayfası, dürüstlük sayfası açıyoruz” şeklinde konuştu.



“Ordu Pensilvanya’dan değil, Ordu’dan yönetilecek”


Başkan Güler, konuşmasının devamında özetle şu ifadelere yer verdi:


“Değerli kardeşlerim, ben buraya gelince ‘Ordu, Ordu’dan yönetilecek, Pensilvanya’dan değil’ demiştim. Bunun ne anlama geldiğini anlamak istemeyenlere bir defa daha ifade etmek istiyorum. Ordu’nun yakasından ellerini çeksinler. Ordu’yu biz temizleyeceğiz, sonunda da çok mutlu bir şehri meydana getireceğiz.”


Konuşmaların ardından, 15 Temmuz anma programları kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere, protokol üyeleri tarafından hediyeleri takdim edildi. Öte yandan yoğun bir katılımın olduğu program, sabah saatlerine kadar sürecek çeşitli etkinlikler ile devam edecek.

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 23:34
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