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Ordu’da kenevir ve kaçak içki operasyonu

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, yasa dışı üretilen 290 kök kenevir ile 103 litre sahte alkol ele geçirildi, şüpheli 4 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 23:36
Ordu’da kenevir ve kaçak içki operasyonu

Ordu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında, yasa dışı üretilen 290 kök kenevir ile 103 litre sahte alkol ele geçirildi, şüpheli 4 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.



Edinilen bilgilere göre, Ordu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından yürütülen operasyon kapsamında, Altınordu ve Ünye ilçelerinde yasa dışı kenevir ekimi yapıldığı, Fatsa ilçesinde sahte alkol üretildiği ve satıldığı tespit edildi. Adli makamlardan alınan arama kararı sonrası, Altınordu ve Ünye İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, 3 şüpheli şahsa ait tarlalarda yapılan aramalarda 290 kök kenevir bitkisi, Fatsa ilçesinde de 1 şüpheli şahsın evinde ve aracında yapılan aramalarda ise 103 litre sahte alkollü içecek ile birlikte üretimde kullanılan çeşitli malzemeler ve çok sayıda sahte bandrol ele geçirildi.


Ekipler, olaylarla ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlattı.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 23:36
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