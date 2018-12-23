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Ordu'da kayıp kişinin cesedi denizde bulundu

23 Aralık 2018 Pazar 16:05
Ordu'da kayıp kişinin cesedi denizde bulundu

ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde kaybolan kişinin cesedi denizde bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamurlu Mahallesi'ndeki evinden dün sabah ayrılan İsmail Kartal'dan (50) haber alamayan ailesi, polise başvurdu.

Bunun üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Kartal'ın dün sabah saatlerinde İskele mevkisinde görüldüğü bilgisine ulaştı.

İskele çevresinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı kurbağa adamlar, Ordu Büyükşehir Belediyesi su altı dalış ekibi, Samsun sahil güvenlik ekiplerince yürütülen yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu Kartal'ın cesedi denizde bulundu.

Ekiplerce kıyıya çıkarılan ceset, ölüm nedeninin tespiti için Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Haber Tarihi: 23 Aralık 2018 Pazar 16:05
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