Ordu’da kayıp eşyalar belediyeye kaldı

Altınordu sınırları içerisinde 2014-2018 yılları arasında kayıp olan ve unutulan 12 bin 558 TL, 374 TL döviz ve 5 bin 345 TL’ik ziynet eşyası, yasal beyanatların ve bekleme süresinin ardından Altınordu Belediyesi Belediye Encümeni kararınca Altınordu Belediyesi’ne devredildi.

Unutkanlık ve dikkatsizlik sonucu şehrin çeşitli yerlerinde bulunan eşyalar, vatandaşlar tarafından bulunarak belediyeye teslim ediliyor. Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından detaylı bir şekilde kayıt altına alınan eşyalar, muhafıza altına alınarak muhtarlıklara yapılan bilgilendirmelerin ardından sahiplerine teslim edilmeyi bekliyor. Eşyalarını kaybeden vatandaşlar, Zabıta Müdürlüğü’ndeki yetkililere başvurarak, gerekli tespitlerin sonucunda eşyalarını geri alabiliyor.

Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza altına alınan eşyalar sahiplerine ulaştırılmak için muhafaza altına alınırken süresi geçenler için kanun kapsamında işlem yapılıyor. Bu kapsamda 4721 Sayılı Medeni Kanun’un 770. maddesi gereği 2014-2018 yılları arasından tutanak karşılığı teslim alınan 12 bin 558 TL, fiyat araştırması yapılan 5 bin 345 TL değerindeki ziynet eşyası ve buluntu yabancı para olan 12 dolar ve 50 euronun güncel kuru olan 374 TL’nin kamuya geçirilmesi için oluşturulan talep Altınordu Belediyesi Belediye Encümen Toplantısı’nda görüşüldü.

21 Mart’ta yapılan Encümen Toplantısı’nda değerlendirilen talep oy birliği ile kabul edildi ve toplamı 18 bin 277 TL olan para Zabıta Müdürlüğü ile Ruhsat Denetim Müdürlüğü’ne devredildi.