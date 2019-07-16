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Ordu’da karavan turizmi başladı

Ordu turizmde çıtayı her geçen gün yükseltmeye devam ediyor.

16 Temmuz 2019 Salı 17:50
Ordu’da karavan turizmi başladı

Ordu turizmde çıtayı her geçen gün yükseltmeye devam ediyor.


Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan turizm destinasyonu meyvelerini vermeye başladı.


Kısa süre önce ülkemizin değişik noktalarından gelen vosvos tutkunlarını ağırlayan Ordu, şimdi de karavan tutkunlarını ağırlıyor. Türkiye’nin tarihi ve turistik yerlerini gezen "Bir Tutkudur Karavan Derneği" üyeleri yaklaşık 65 karavanla Ordu’ya geldi.


Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile Ordu’ya gelen yaklaşık 65 karavan 3 gün Ordu’da konaklayacak. Ordu’nun gezdikleri noktalar arasında en güzel şehir olduğunun altını çizen Bir Tutkudur Karavan Derneği Başkanı Hayriye Yıldız, “Ordu doğası ve eşsiz denizi ile muhteşem bir şehir. Bu güzel şehrin kıymetinin bilinmesi gerek” dedi.


Yıldız, sözlerine şöyle devam etti: “Türkiye’nin değişik noktalarından karavancı arkadaşlarımız ile 3 gün boyunca Ordu’da konaklayacağız. Bu güzel şehrin tadını kısa sürede olsa yaşamaya çalışacağız. Bizim en büyük sıkıntımız gittiğimiz yerlerde bizlere tahsis edilen alanların olmamasıydı. Ancak bu Ordu’da geçerli değil. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ve ekibi bizleri çok güzel ağırlıyorlar. Onların bizlere verdiği bu destek sonraki yıllar bizim daha fazla karavan tutkunu arkadaşlarımız ile buraya gelmemize yeterli olacaktır” şeklinde konuştu.



“Karavan turizmini geliştireceğiz”


Ordu’da turizmi geliştirmek için ekipleri ile gece-gündüz çalışmalarına devam ettiğini belirten Başkan Güler, “Karadeniz Bölgesi’nde her geçen gün turizm hareketliliği artıyor. Ordu’nun da bu hareketlilikten pay alması için en ince ayrıntısına kadar düşünüyoruz. İlimiz kış turizmi, doğa turizmi ve eko turizmi anlamında en şanslı illerden birisi. Bunu fırsata dönüştürmek istiyoruz. Bu kapsamda çeşitli projeleri hayata geçirdik ve geçirmeye devam ediyoruz. Karavan turizmi bunlar arasında yer alıyor. Bugün burada ağırladığımız misafirlerimiz inanıyorum ki sonraki yıllarda yine Ordu’ya gelecek ve 3 gün değil, belki 10 gün belki de 15 gün kalacaklar. Onlar için uygun ortam ve şartları Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 17:50
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